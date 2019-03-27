Компания Форд прекращает производство легковых автомобилей в России

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. У «Форда» проблемы со сбытом продукции, поэтому решено не продолжать самостоятельный бизнес в России. Компания сосредоточится на развитии лёгких коммерческих автомобилей. Управлять этим бизнесом будет российский партнёр «Форда» группа «Солерс».

Между тем, сотрудники завода «Форд» в Ленинградской области, который может быть вскоре закрыт, намерены выйти на митинг. Акция намечена на середину апреля.