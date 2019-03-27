Самолёт «Боинг 737 МАХ 8» совершил экстренную посадку в аэропорту в Орландо во Флориде из-за проблем с двигателем, сообщает Fox News. Спустя 10 минут после взлёта экипаж объявил о чрезвычайной ситуации и пошёл на приземление. Пассажиров в самолёте не было, на борту было только 2 пилота. Никто не пострадал.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился «Боинг» этой же модели. Погибли 149 пассажиров и 8 челнов экипажа.