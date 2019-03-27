В Москве начнется процесс по иску главы совета благотворительного фонда «Нужна помощь» к «Аэрофлоту»

Митя Алешковский был лишен бонус миль авиакомпании после негативного комментария в адрес руководства авиакомпании.

По иску Мити Алешковского к «Аэрофлоту» на сегодня назначена беседа – сообщает агентство правовой информации РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда. Журналист подал жалобу с требованием восстановить счета подарочной и золотой карты авиакомпании, не выдвинув при этом никаких финансовых притязаний. Источник РИА Новости в «Аэрофлоте» считает, что шансов на положительный исход судебного разбирательства у Алешковского нет. Его лишили статуса и миль на основании правил программы – внутреннего документа, на который законодательство не распространяется – считает собеседник агентства.

Санкции в отношении журналиста были применены после того, как он опубликовал в твиттере приказ гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться на работе мобильными телефонами. «Савельев совсем головой поехал» — прокомментировал фото Алешковский.

Источник РБК в авиакомпании сказал, что журналиста лишили бонусных миль не из-за публикации фотографии, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников «Аэрофлота».