У тещи главы «Ростеха» Сергея Чемезова нашли пентхаус стоимостью около двух миллиардов рублей

Кроме того, она, по некоторым данным, владеет несколькими фирмами и парком автомобилей.

Биография 73-летней пенсионерки Людмилы Рукавишниковой была особо ничем не примечательна, пока ее дочь не познакомилась с Сергеем Чемизовым, сейчас он руководит «Ростехом». После этого Рукавшиникова, ранее не занимавшаяся бизнесом, стала учредителем и совладельцем компаний, владеющих недвижимостью в центре Сочи, а также четырехэтажным особняком на Патриарших прудах в Москве, он ранее принадлежал «Ростеху». Об этом пишет издание «Собеседник». Еще один дом, которым управляет фирма, зарегистрированная на пенсионерку, — исторический особняк на Малой Никитской. Причем самая роскошная квартира в нем – пентхаус площадью 700 квадратных метров с террасой 240 метров – принадлежит самой Рукавишниковой. Издание полагает, что ранее квартиру через оффшоры контролировал сам Чемезов. Кроме того, теща главы «Ростеха» владеет несколькими автомобилями, в том числе иномарками стоимостью более 10 миллионов рублей.

Ранее Фонда борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждается, что жена Сергея Чемизова владеет квартирой стоимостью 5 миллиардов рублей. Она находится в здании, где раньше располагалась гостиница «Москва»