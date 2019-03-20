Z Архив новостей новости
5 8 6 651
Эксклюзив Эха 08:03, 27 марта 2019

В Москве задержан экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов

Его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

После 6 лет работы в Белом доме Абызов жил в Италии. В Россию приехал на прошлой неделе, чтобы отметить день рождения друга. После чего и был задержан. Источники «Интерфакса» утверждают, что его возвращение – заслуга оперативников.

Как считает следствие, Абызов, занимавшийся до правительства бизнесом, с 2011 по 2014 год был бенефициаром ряда офшоров и вывел за рубеж деньги двух компаний, производящих и поставляющих электроэнергию в Новосибирской области. В прошлом году журнал Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.

Причастность к преступлениям подтверждается, в том числе показаниями свидетелей.
Против экс-министра могут появиться новые эпизоды мошенничества. В СК подчеркивают, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Владимиру Путину заранее доложили о задержании Абызова. В пресс-службе Дмитрия Медведева подчеркнули, что претензии к Абызову связаны с его бизнесом, а не с работой в правительстве.

В интервью «Эху Москвы» Михаил Абызов говорил о том, как выстроена система государственного управления в области противодействия коррупции:

«Необходимо выявить точки, где могут быть коррупционные проявления и коррупционные риски возникать. Это необязательно там, где у вас могут брать взятки. Министерства и ведомства работают над законопроектами, над нормативно-правовыми актами, и в рамках этой работы возможно формирование условий, которые будут оказывать преференцию для определенных участников рынка. Из этого тоже можно извлекать непрозрачную прибыль. Здесь нету прямой взятки, но здесь есть некачественное государственное решение, которое, в результате, приведет к тому, что кто-то будет зарабатывать больше, и это будет непрозрачно».

Необходимо формирование карты коррупционных рисков, в том числе в части создания нормативных регуляторных актов, отметил Абызов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Ксения Собчак политик

О самосознании и общественном мнении «тут» и «там» Только в пространстве российского интернета идет дискуссия: «зачем ворошить прошлое если человека уже нет?» и «они все просто пиарятся и врут». И вот это настоящий ад…

5 145 6 40244 20.03
Kобщество, дети, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Модный приговор Навальному Пришёл на спортивный матч в майке «Навальный»? Значит, должен снять её или вывернуть наизнанку…

5 254 6 94027 20.03
Kвидео, политика, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сила — в правде. И она за нами Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства…

5 141 6 11467 24.03
Kполитика, рф, сша, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 567 6 56177 21.03
Блоги

Геннадий Гудков политик

Будет ли в России как в Казахстане? Кремлю надо помнить главное: желание обладать вечной властью ВСЕГДА приводят государства к кризисам и войнам, а власть — к позорному краху. Не лучше ли последовать примеру соседей?..

5 151 6 75383 20.03
Kполитика, казахстан, рф, общество, мнения
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О женщинах и свободе О женщинах и свободе Про MeToo, и феминаци, и почему леваки упорно внушают женщинам, что они угнетены, и почему уж если бороться — то против хиджаба, а не против ужасных белых самцов…

5 93 6 44923 20.03
8читать ;смотреть
Kобщество, женщины, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной «самострел» Трампа Признание частью Израиля аннексированной им территории сразу после принятия Конгрессом акта о непризнании Крыма частью России, мягко скажем, добавляет пикантности…

5 140 6 14131 26.03
Kсша, израиль, трамп, политика, крым, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 171 6 26343 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы. Потому что от Барра до Бастрыкина не так уж и много шагов. Но людям это неинтересно. Им интересны нарративы, умещающиеся в твит и заголовок. Сговора не было…

5 64 6 6899 26.03
Kобщество, трамп, сша, политика, мнения
Новости

Британские эксперты нашли следы взрывчатки на обломках самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским Об этом сообщают польские СМИ…

5 53 6 28584
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 185 6 21129 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Блоги

Кусок эфира

Екатерина Шульман: Это похоже на то, что у нас было в 99-м году Борис Николаевич Ельцин имел смелость уйти совсем, не оставляя себе никаких декоративных или не декоративных или потенциально недекоративных должностей…

5 53 6 52977 20.03
Kполитика, рф, казахстан, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 8041 21.03
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Россия: не Восток — и не Запад? Восточные ценности – не наши, на уровне мировосприятия и потому безоговорочно, в чем на свежем примере лишний раз и довелось убедиться. Западные? С ними сложнее…

5 42 6 5691 22.03
Kполитика, казахстан, рф, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Первый процесс по лекалам 37-го года Допустит ли гражданское общество проведение судебного процесса, в котором все доказательства виновности получены под пытками; а также допустит ли оно проведение закрытого процесса по сфальсифицированному делу…

5 60 6 19402 20.03
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я не считаю, что Россия отобрала у  Украины территорию. Потому что большая часть населения республики Крым хотела быть в России и референдум никто не фальсифицировал, поверьте…

5 63 6 13666 20.03
#слушать 35:28 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ

Популярное за неделю

Новости

Британские эксперты нашли следы взрывчатки на обломках самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским Об этом сообщают польские СМИ…

5 53 6 30728
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2014-й год — это дата третьего окончательного развала Российской империи. Мы потеряли возможность того, что называется мягкая власть…

5 196 6 131313 23.03
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3070957
Процессы из школьного учебника. Россия, XIX век
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 6008 24.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Отвечаю Максиму Галкину Максим, вы подаёте дело так, будто Соловьёв — звезда наподобие Опры. Это не так…

5 419 6 332491 22.03
Kполитика, телевидение, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

+ Куда идет Россия? Куда идет Россия? Политический прогноз на 2019-2020 годы…

5 157 6 158038 20.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7714701
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3959253

Сегодня в эфире