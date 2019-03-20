В Москве задержан экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов

Его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.

После 6 лет работы в Белом доме Абызов жил в Италии. В Россию приехал на прошлой неделе, чтобы отметить день рождения друга. После чего и был задержан. Источники «Интерфакса» утверждают, что его возвращение – заслуга оперативников.

Как считает следствие, Абызов, занимавшийся до правительства бизнесом, с 2011 по 2014 год был бенефициаром ряда офшоров и вывел за рубеж деньги двух компаний, производящих и поставляющих электроэнергию в Новосибирской области. В прошлом году журнал Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.

Причастность к преступлениям подтверждается, в том числе показаниями свидетелей.

Против экс-министра могут появиться новые эпизоды мошенничества. В СК подчеркивают, что Абызов и его соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Владимиру Путину заранее доложили о задержании Абызова. В пресс-службе Дмитрия Медведева подчеркнули, что претензии к Абызову связаны с его бизнесом, а не с работой в правительстве.

В интервью «Эху Москвы» Михаил Абызов говорил о том, как выстроена система государственного управления в области противодействия коррупции:

«Необходимо выявить точки, где могут быть коррупционные проявления и коррупционные риски возникать. Это необязательно там, где у вас могут брать взятки. Министерства и ведомства работают над законопроектами, над нормативно-правовыми актами, и в рамках этой работы возможно формирование условий, которые будут оказывать преференцию для определенных участников рынка. Из этого тоже можно извлекать непрозрачную прибыль. Здесь нету прямой взятки, но здесь есть некачественное государственное решение, которое, в результате, приведет к тому, что кто-то будет зарабатывать больше, и это будет непрозрачно».

Необходимо формирование карты коррупционных рисков, в том числе в части создания нормативных регуляторных актов, отметил Абызов.