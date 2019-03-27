Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину

Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис. По его словам, сегодня суд рассмотрит меру пресечения его подзащитному. Абызов, живший последнее время в Италии, был задержан накануне оперативниками ФСБ в Москве. В столицу он прилетел, якобы, на день рождения бывшего коллеги. Следствие обвиняет бывшего министра в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. По версии СК, Абызов и пятеро соучастников похитили 4 млрд руб. у двух энергетических компаний и вывели эти средства за рубеж. С 2012 года Михаил Абызов входил в состав кабинета министров Дмитрия Медведева в качестве министра по вопросам «открытого правительства».

Задержание Михаила Абызова – это подтверждение тому, что правоохранительные органы могут влиять на судьбы людей, имеющих мощное покровительство, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов также заметил, что Абызов не очень известен как публичный политик, поэтому его задержание вряд ли является пиар-компанией, адресованной обществу.