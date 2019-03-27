Правительство Великобритании не намерено просить ЕС об отмене процедуры Брекзита

Заявление правительства стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 6 млн жителей Соединенного Королевства.

Британское правительство направило ЕС запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом рассказала премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Между тем, Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на британского парламентария, передавшего эту информацию на условиях анонимности.