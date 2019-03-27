Сотрудники завода Ford в Ленинградской области, который могут вскоре закрыть, собираются выйти на митинг

Он пройдет во Всеволожске в середине следующего месяца.

Ford может заявить о прекращении выпуска автомобилей в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсант». По данным издания, компания намерена продать или закрыть свои заводы во Всеволожске и Набережных челнах. Производство на них может остановиться уже этим летом. Дело в том, что продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо, а объемы производства не могли обеспечить его рентабельность. Под ударом теперь могут оказаться сотрудники завода во Всеволожске – их более трёх тысяч. Рабочие не собираются бастовать, но намерены выйти на митинг, рассказал председатель профсоюзной организации завода Михаил Сергеев.

Между тем, городские СМИ сообщают о том, что интерес к заводу проявляют другие автомобильные компании: например, немецкий Volkswagen. Также работники предприятия говорят в социальных сетях и о некой «восточной» делегации, которая также осматривала предприятие.

Напомним, завод во Всеволожске открыли в начале 2000-х годов. В него вложили более трёхсот миллионов долларов.