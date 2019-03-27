Владимир Путин заранее знал о задержании Михаила Абызова

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, официальный представитель премьера Олег Осипов сообщил, что глава правительства «в курсе» ситуации с Абызовом. Также он сказал, что дело против экс-министра не связано с его работой в кабмине. «Речь идет о его коммерческой деятельности», — сказал Осипов.

Бывший министр открытого правительства подозревается в хищении у двух энергетических компаний четырех млрд. руб. и выводе их за рубеж. В правительстве Абызов работал с 2012 по 2018 годы. В мае прошлого года его должность упразднили, и Абызов ушел из кабинета.

Глава ФБК Алексей Навальный еще два года назад рассказал об итальянском поместье Михаила Абызова и о том, что доходы экс-министра по вопросам открытого правительства не соответствуют его расходам.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Абызова.