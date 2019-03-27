Согласительная комиссия по закону о запрете хостелов в жилых домах сегодня должна принять решение
Либо сенаторы согласятся на предложение по отсрочке вступления запрета в силу до 1 июля, либо депутаты ГД пойдут на преодоление вето верхней палаты.
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Либо сенаторы согласятся на предложение по отсрочке вступления запрета в силу до 1 июля, либо депутаты ГД пойдут на преодоление вето верхней палаты.
Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы. Потому что от Барра до Бастрыкина не так уж и много шагов. Но людям это неинтересно. Им интересны нарративы, умещающиеся в твит и заголовок. Сговора не было…