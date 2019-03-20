Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Его подозревают в хищении и выводу за рубеж четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества. По сведениям ИФ, в последнее время экс-министр живет в Италии и правоохранительные органы выманивали Абызова в Москву под предлогом дня рождения одного из его коллег. По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками в период с 2011 по 2014 годы похитил и вывел за рубеж средства у двух энергетческих компаний. В это же время Абызов, по версии СК, был бенефициаром нескольких офшорных компаний. Своей вины он не признает.

Задержание Михаила Абызова – это продолжение войны корпораций, сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац.