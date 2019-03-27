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06:07, 27 марта 2019

Британский парламент сегодня, как ожидается, определит новую дату и сценарий выхода страны из Евросоюза

Изначально планировалось, что «брекзит» будет запущен 29 марта, но депутаты не согласились на условия, согласованные с Брюсселем.

Переговорный процесс по условиям выхода Великобритании из Евросоюза затянулся, из-за чего Брюсселю пришлось дать Лондону короткую отсрочку – до 12 апреля. Если парламент не пойдет на условия, о которых правительство Терезы Мэй договорилось с ЕС, или не согласует новый проект договора, страну ждет так называемый «жесткий брекзит». Он предполагает разрыв всех двусторонних соглашений, что может иметь серьезные последствия для экономики Соединенного королевства. Если же парламентарии пойдут на сделку с Брюсселем, организованный процесс выхода страны из ЕС начнется 22 мая. Кроме того, депутаты могут попросить об отсрочке брекзита на неопределенный срок. Еще один вариант – новый референдум, категорически против него настроена Мэй. Отмечу, что все больше британских граждан выступают против выхода Великобритании из Евросоюза – соответствующую петицию подписало несколько миллионов человек.

Ранее палата общин парламента Великобритании проголосовала за то, чтобы отобрать у правительства Терезы Мэй полномочия определять, каким будет брекзит.



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