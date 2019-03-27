Центризбирком может сегодня передать вакантный мандат депутата Госдумы от КПРФ

Ранее в ЦИКе заявили, что его получит депутат заксобрания Красноярского края, лидер регионального отделения партии Пётр Медведев. Комиссия отказалась передать мандат Павлу Грудинину, которого хотела провести в Госдуму КПРФ.

Центризбирком не разрешил Павлу Грудинину стать депутатом Госдумы из-за его зарубежных активов. Мандат в начале месяца оказался вакантным после смерти нобелевского лауреата, академика Жореса Алфёрова. Кандидатуру экс-кандидата в президенты и директора Совхоза Ленина в начале прошлой недели поддержал президиум ЦК КПРФ. В ЦИКе не только отказали Грудинину, но и лишили партию права самой решать, кому должен достаться депутатский мандат. Она пропустила срок, установленный законом, посчитали в комиссии. Геннадий Зюганов в ответ призвал распустить ЦИК. Признать его решение незаконным и отменить потребовали коммунисты в иске в Верховный суд. Он рассматривать его не стал. Никаких оснований для этого не было, уверен глава юридической службы партии Вадим Соловьёв. Решение обжалуют в кассационной инстанции Верховного суда. Основной претендент на мандат депутата Госдумы красноярский коммунисты Пётр Медведев. Именно его называли в ЦИКе. В КПРФ хотят видеть в нижней палате другого человека – ректора московского инновационного университета, бизнесмена Михаила Берулаву, он работал в Госдуме прошлого созыва.

Решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата бизнесмену Грудинину отменил Мещанский суд Москвы. В КПРФ считают, что кампания против кандидата может быть местью за его выдвижение на президентских выборах. Немного раньше Грудинина лишили мандата депутата подмосковного города Видное.