Басманный суд сегодня изберет меру пресечения Михаилу Абызову

Экс-министр по делам Открытого правительства был задержан накануне по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве. Ему вменяют хищение четырех миллиардов рублей у двух энергетических компаний. Как сообщил ИФ адвокат бывшего министра Александр Аснис, Абызов «вины не признает категорически».

Дело против бывшего министра Михаила Абызова вряд ли можно назвать политическим, сказала в эфире «Эха Москвы» политолог Екатерина Шульман. Она также заметила, что вряд ли арест министра направлен против премьера Дмитрия Медведева.