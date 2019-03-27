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05:05, 27 марта 2019

Митинг в Магасе объявлен организаторами бессрочным.

Об  это этом участникам акции сообщил сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов. В правительстве Ингушетии обвиняют организаторов в нарушении взятых на себя обязательств. Собравшиеся требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и роспуска местного парламента. Участники митинга протестуют против соглашения между Чечней и  Ингушетией об  административной границе. КС  России признал его законным, но многие жители Ингушетии с этим не согласны.



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