В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты из кибервойск.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Российский военный контингент на двух самолетах был переброшен в Каракас 24 марта. По оценкам Вашингтона, в его задачи входит среди прочего, поддержка лояльных Николасу Мадуро сил по слежке за оппозицией и охране правительственной киберинфраструктуры. В Москве утверждают, что российские военные прибыли в Венесуэлу для «двусторонних консультаций» в рамках оборонных контрактов.