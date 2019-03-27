В числе переброшенных в Венесуэлу российских военных есть специалисты из кибервойск.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Российский военный контингент на двух самолетах был переброшен в Каракас 24 марта. По оценкам Вашингтона, в его задачи входит среди прочего, поддержка лояльных Николасу Мадуро сил по слежке за оппозицией и охране правительственной киберинфраструктуры. В Москве утверждают, что российские военные прибыли в Венесуэлу для «двусторонних консультаций» в рамках оборонных контрактов.