На бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова завели уголовное дело.

Ему, по данным СК, вменяют хищение и вывод за рубеж четырех миллиардов рублей. Дело заведено по статьям о мошенничестве, а также о создании и участии в преступном сообществе. По словам источников РБК, Абызова задержали в Москве. В последнее время экс-министр постоянно жил в Италии, но 25 марта, по сведениям агентства, находился в России. Источник ИФ утверждает, что Абызова «выманили» из-за границы. В сообщении СК говорится, что оперативное сопровождение дела ведет ФСБ.