У Минобороны будет собственная киностудия для съемок фильмов про современную армию.
Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2015 года Минобороны учредила свою премию в области культуры и искусства.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2015 года Минобороны учредила свою премию в области культуры и искусства.
Когда содержание не важно Если Барр считает, что неважно, что Трамп уволил и Коми, и Сэшнса потому, что они отказывались устранять легальные проблемы президента, то в США большие проблемы. Потому что от Барра до Бастрыкина не так уж и много шагов. Но людям это неинтересно. Им интересны нарративы, умещающиеся в твит и заголовок. Сговора не было…