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03:10, 27 марта 2019

У Минобороны будет собственная киностудия для съемок фильмов про современную армию.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2015 года Минобороны учредила свою премию в области культуры и искусства.



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