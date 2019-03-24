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Эксклюзив Эха 00:01, 27 марта 2019

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о мере пресечения экс-министру Михаилу Абызову

Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос о мере пресечения экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. О его задержании стало известно накануне. Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии Следственного комитета, Абызов с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей у двух энергокомпаний в Новосибирской области и вывел деньги за рубеж. Сам Абызов не признаёт вину. Об этом агентству Интерфакс сообщил его адвокат Александр Аснис. Источник «Интерфакса» рассказал, что спецоперацию по задержанию проводили с участием ФСБ. По данным собеседника агентства, силовики «выманили» экс-министра из Италии, где он жил в последнее время – примерно неделю назад Абызов на частном самолёте прилетел в Москву на день рождения бывшего коллеги и был задержан.

Задержание Михаила Абызова логично в условиях системы, сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац.

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что главе правительства доложили о задержании Михаила Абызова. Он подчеркнул, что расследование не связано с работой Абызова в кабмине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Владимиру Путину было заранее доложено о претензиях силовиков к Михаилу Абызову. Других комментариев на этот счет от Кремля не последовало.



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