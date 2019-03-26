Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал нападающего клуба «Урал» Павла Погребняка

Он должен будет заплатить 250 тысяч рублей за свои слова о темнокожих игроках сборной России. Погребняк также условно дисквалифицирован до конца сезона во всех турнирах под эгидой РФС.

В середине марта в интервью «Комсомольской правде» футболист сказал, что отрицательно относится к натурализации иностранцев, желающих выступать за сборную. Погребняк сказал, что это смешно, когда темнокожий футболист играет за национальную сборную России, и, в частности, упомянул бразильца Ари. Позже спортсмен извинился за свои слова.