Задержанный экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов не признаёт свою вину

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, задержанный по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве, не признаёт вину. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Асниса. Между тем бывшему министру уже предъявлено обвинение. Завтра Басманный суд должен избрать меру пресечения. По версии Следственного комитета, Абызов с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей. Источник Интерфакса рассказал, что спецоперацию по задержанию проводили с участием ФСБ. Согласно этой версии, силовики «выманили» экс-министра из Италии, где он жил в последнее время – примерно неделю назад Абызов на частном самолёте прилетел в Москву на день рождения бывшего коллеги и был задержан по прибытию во Внуково.

Дело против бывшего министра вряд ли можно назвать политическим, сказала в эфире «Эха Москвы» политолог Екатерина Шульман.

В пресс-служба президента и премьера сообщили, что знают о задержании Михаила Абызова. Бывшему министру, сейчас ему 46 лет, грозит до 20 лет лишения свободы.