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22:30, 26 марта 2019

В рамках спецоперации по задержанию Абызова силовики «выманили» экс-министра из-за границы с помощью бывшего коллеги

Об этом рассказал источник агентства Интерфакс. Он уточнил, что примерно неделю назад Абызов прилетел в Москву на день рождения человека, с которым прежде работал. О ком идёт речь – не уточняется. Другой источник Интерфакса сказал, что Абызова задержали по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда он прибыл частным самолётом из Италии. Собеседники информационных агентств отмечают, что в последнее время Абызов жил в Италии и США.
О задержании бывшего министра по делам «Открытого правительства» стало известно несколько часов назад. Михаила Абызова подозревают в хищении четырёх миллиардов рублей. Он не признаёт вину, сообщает со ссылкой на адвоката агентство Интерфакс.



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