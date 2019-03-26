В рамках спецоперации по задержанию Абызова силовики «выманили» экс-министра из-за границы с помощью бывшего коллеги

Об этом рассказал источник агентства Интерфакс. Он уточнил, что примерно неделю назад Абызов прилетел в Москву на день рождения человека, с которым прежде работал. О ком идёт речь – не уточняется. Другой источник Интерфакса сказал, что Абызова задержали по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда он прибыл частным самолётом из Италии. Собеседники информационных агентств отмечают, что в последнее время Абызов жил в Италии и США.

О задержании бывшего министра по делам «Открытого правительства» стало известно несколько часов назад. Михаила Абызова подозревают в хищении четырёх миллиардов рублей. Он не признаёт вину, сообщает со ссылкой на адвоката агентство Интерфакс.