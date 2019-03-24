Оппозиция в Ингушетии объявила бессрочным начавшийся сегодня митинг против руководства республики

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Мусу Мальсагова. Согласно этим данным, на площадке в центре Магаса возле здания Национального телевидения остаются минимум 8 тысяч человек. Впрочем, как сказал «Эху» глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов, участники протестной акции не надеются, что с ними станут разговаривать представители руководителя Ингушетии.

Участники акции требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов руководителя региона, а также выступают за возврат территорий, переданных Чечне в прошлом году по соглашению между республиками.