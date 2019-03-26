Теще главы «Ростеха», возможно, принадлежит квартиры в центре Москвы за 2 миллиарда рублей

Об этом пишет издание «Собеседник».

Родственные связи 73-летней Людмилы Рукавишниковой с Сергеем Чемезовым подтверждаются выписками из Росреестра. Женщина в свое время была прописана вместе с женой руководителя госкорпорации Екатериной Игнатовой. В самом «Ростехе» факт родства отрицать не стали, пишет «Собеседник».

Как выяснило издание, после знакомства ее дочери с Чемезовым, Рукавишникова стала владелицей нескольких компаний, которые занимаются производством деревянных конструкций, оптовой торговлей топливом, рудами и металлом, управлением недвижимостью, вложением в ценные бумаги и другой деятельностью. Изданию удалось проследить связи этих предприятий с «Ростехом».

Кроме того, через принадлежащую ей компанию «Никсервис» с 2016 года Рукавишникова владеет пентхаусом на Малой Никитской улице в Москве. Его площадь составляет почти 700 м², а рыночная стоимость вместе с двумя парковочными местами оценивается в 2 миллиарда рублей.

Рукавишникова владеет несколькими автомобилями премиум-класса, стоимость одного из которых составляет 13 миллионов рублей. В «Ростехе» на расследование не отреагировали.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее обнаружил в собственности семьи Чемезова квартиру в здании, построенном на месте гостиницы «Москва». Недвижимость, оформленная на супругу главы «Ростеха», может стоить около пяти миллиардов рублей.