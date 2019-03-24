В Москве по подозрению в хищении 4 млрд руб. задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов

Ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

С 90-х годов Абызов занимал посты в энергетической сфере. В 2012 году Дмитрий Медведев, на тот момент президент России, назначил его своим советником. Затем Абызов уже при премьер-министре Медведеве стал членом его кабинета министров по делам «Открытого правительства». В прошлом году эта должность была упразднена.

Источники Интерфакса говорят, что в последнее время Абызов жил за рубежом, оперативники выманили экс-министра в Россию. Он приехал неделю назад на день рождения одного из бывших коллег, после чего был задержан. Собеседники агентства уточняют, до до приезда в Россию Абызов жил в Италии и США.

Ещё 2 года назад внимание на его итальянскую недвижимость обращал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Сам Михаил Абызов в интервью «Эху Москвы» несколько лет назад говорил о необходимости бороться с коррупцией и рассказывал, как этим занимается государство.

Задержание Михаила Абызова – это подтверждение тому, что правоохранительные органы могут влиять на судьбы людей, имеющих мощное покровительство. Такое мнение в интервью «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов добавил, что бывший министр не слишком известен как публичный политик, поэтому его задержание вряд ли является пиар-компанией, адресованной обществу.