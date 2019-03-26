В Москве задержали бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова по подозрению в хищении 4-х миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад Абызов и пять предполагаемых сообщников похитили деньги у двух энергетических компаний Новосибирской области, после чего вывели средства за рубеж. По данным источников Интерфакса и РБК, задержание проводили сотрудники ФСБ. Согласно этим данным, в последнее время Абызов жил в Италии и США. Собеседник Интерфакса рассказал, что оперативники выманили его в Россию. Он приехал неделю назад на день рождения одного из бывших коллег, после чего был задержан.

Сейчас экс-министра допрашивают. До перехода на госслужбу Абызов работал в энергетической сфере.