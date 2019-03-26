Обвинение запросило 11 лет лишения свободы для автора песни «Убить президента»

Вячеслав Елисеев проходит по делу о попытке сбыта наркотиков. Музыканта задержали осенью прошлого года в Москве. У него обнаружили 50 граммов амфетамина, гашиша и марихуаны. Елисеев сказал, что покупал наркотики для личного пользования. Уже когда музыкант находился в СИЗО, против него возбудили дело о публичных призывах к терроризму из-за песни «Убить президента». Елисеев считает, что преследование является местью за его политическую позицию, — пишет МБХ Медиа.