Свидетели подтверждают причастность бывшего министра открытого правительства М.Абызова к хищению 4-х миллиардов рублей

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

О задержании 46-летнего Абызова в Москве стало известно этим вечером. Следственный комитет возбудил дело по статьям о создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии СК, Абызов и пять его сообщников похитили деньги у энергетических компаний Новосибирской области и вывели их за границу.

Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических предприятиях с середины 90-х годов. Министром по делам открытого правительства он был с 2012-го года. В прошлом году должность была упразднена. В последнее время Абызов, по данным источников Интерфакса, жил в Италии и США. Оперативники, как выразился один из собеседников агентства, выманили бывшего министра в Россию. О роскошной жизни Абызова в Италии два года назад рассказывал глава ФБК Алексей Навальный. Он отмечал, что доходы Абызова не соответствуют расходам.

Михаилу Абызову грозит до 20-ти лет лишения свободы.