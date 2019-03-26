Сотрудники ФСБ задержали в Москве экс-министра Михаила Абызова по подозрению в хищении 4-х миллиардов рублей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе безопасности. Данные подтверждает и собеседник правоохранительных органов. Официально представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.

Абызову грозит до 20-ти лет лишения свободы.

Премьеру Дмитрию Медведеву доложили о задержании Михаила Абызова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что расследование не связано с работой Абызова в кабмине. Осипов добавил, что было известно о претензиях к Абызову со стороны его деловых партнеров.

Владимиру Путину было заранее доложено о претензиях силовиков к Михаилу Абызову. Об этом сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Других комментариев на этот счет от Пескова не последовало.