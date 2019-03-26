Теща главы «Ростеха» Чемезова, по некоторым данным, оказалась обладательницей пентхауса стоимостью около 2-х млрд

Теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по некоторым данным, оказалась обладательницей пентхауса стоимостью около 2-х миллиардов рублей. Сведения о недвижимости 73-летней Людмилы Рукавишниковой приводит издание «Собеседник». Оно отмечает, что после знакомства ее дочери с Чемезовым Рукавишникова, прежде не занимавшаяся бизнесом, стала владелицей нескольких успешных компаний. Некоторые из них являются подрядчиками или партнерами «Ростеха». Что касается пентхауса Рукавишниковой, это жилье площадью 700 квадратных метров в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве, — пишет «Собеседник».