Ингушская оппозиция объявила бессрочным начавшийся сегодня митинг против руководства республики

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Мусу Мальсагова. Согласно этим данным, на площадке в центре города возле здания Национального телевидения остаются минимум 8 тысяч человек. Они требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов руководителя региона, а также выступают за возврат территорий, переданных Чечне в прошлом году по соглашению между республиками.