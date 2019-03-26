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20:02, 26 марта 2019

Ингушская оппозиция объявила бессрочным начавшийся сегодня митинг против руководства республики

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Мусу Мальсагова. Согласно этим данным, на площадке в центре города возле здания Национального телевидения остаются минимум 8 тысяч человек. Они требуют отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов руководителя региона, а также выступают за возврат территорий, переданных Чечне в прошлом году по соглашению между республиками.



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