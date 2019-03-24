Экс-министр Михаил Абызов задержан в Москве

Его подозревают в хищении и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

По версии следствия, Абызов создал и возглавлял преступное сообщество, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Вместе с сообщниками путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», которые производят и поставляют электричество в Новосибирской области, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиарда рублей.

Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, заявили сегодня вечером в Следственном комитете. Преступления были совершены с 2011 по 2014 годы.

В Белый дом Абызов попал в 2012 году и стал министром открытого правительства. В состав нового кабинета после последних президентских выборов он не вошел. По данным РБК, в последнее время бывший чиновник жил в Италии. Источники «Интерфакса» говорят, что Абызова выманили из-за границы. Бывший министр уже на допросе. Он задержан. Меру пресечения определят после окончания следственных действий. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды мошенничества, добавил собеседник агентства.

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание Михаила Абызова – это продолжение войны корпораций, сказала в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац.