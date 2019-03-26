Задержан бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов

Об этом со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, сообщает РБК. Официально Следственный комитет сообщает, что на экс-министра завели дело о хищении и выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Его подозревают в хищении денег у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные энергетические сети» в период с 2011-го по 2014-й год. По версии следствия, Абызов и пятеро его сообщников похитили деньги у энергетической компании Новосибирской области и вывели их за границу. Действия фигурантов дела в СК квалифицируют как создание преступного сообщества и мошенничество.

В последнее время бывший министр жил в Италии, однако на днях он был в Москве, — рассказали собеседники издания.



В Белый дом Абызов попал в 2012 году и стал министром открытого правительства. В состав нового кабинета после последних президентских выборов он не вошел. По данным РБК, в последнее время бывший чиновник жил в Италии. Источники «Интерфакса» говорят, что Абызова выманили из-за границы. Бывший министр уже на допросе. Он задержан. Меру пресечения определят после окончания следственных действий. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды мошенничества, добавил собеседник агентства.

Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.