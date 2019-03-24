Латвийское общественное телевидение уволило сотрудника, который обеспечил телемост с телеканалом RT, во время которого в эфир вышло интервью бывшего министра иностранных дел Латвии Яниса Юрканса. Он раскритиковал внешнюю политику республики и присутствие НАТО в странах Балтии.

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш в интервью «Эху» сказал, что у него возникли вопросы к содержанию интервью.

Уволенный сотрудник отвечал за сдачу в аренду оборудования другим медиа. Местный сайт Делфи сообщает, что он проработал на канале больше 30-ти лет.