В Ингушетии около 10-ти тысяч человек вышли на акцию за отставку правительства

Это был митинг, в том числе, против заключенного в прошлом году соглашения об административных границах с Чечней и против новой редакции закона о референдумах, принятый в республике. Митингующие потребовали отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. Впрочем, как сказал «Эху» глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов, участники протестной акции не надеются, что с ними станут разговаривать представители руководителя Ингушетии.

В сентябре прошлого года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение, предусматривающее передачу Чечне участка Сунженского района, что вызвало массовые протесты в Ингушетии.