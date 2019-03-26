Экс-главу Коми просят приговорить к 21 году тюрьмы

На таком наказании для Вячеслава Гайзера настаивают в прокуратуре.

Республика Коми из-за действий преступной группы, возглавляемой Гайзером, потеряла четыре с половиной миллиарда рублей. В деле на бывшего губернатора и его сообщников несколько статей, в том числе, получение взяток и мошенничество. По словам прокурора, фигуранты «рассматривали ресурсы республики, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений гособвинитель посчитал корысть, и подчеркнул, что все подсудимые были далеко не бедны.

На скамье подсудимых кроме Гайзера оказались еще более 10 человек, среди них – подчиненные и соратники губернатора, для которых у суда просят наказания в виде лишения свободы. Экс-главу Коми предложили отправить в колонию на 21 год и оштрафовать на 500 миллионов рублей. В качестве смягчающего обстоятельства прокурор попросил суд учесть состояние здоровья Гайзера и наличие у него на иждивении родственников. Гайзер свою вину не признает.

Прения в Замоскворецком суде продолжаются. Сегодня должны выступить представители защиты.