В театре «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах сегодня пришли с обыском

Следственные мероприятия связаны с делом о растрате бюджетных средств.

Вход в здание театра с утра заблокировали сотрудники полиции. Обыски вели представители управления по борьбе с коррупцией. В театр попали только сами силовики и художественный руководитель. Остальных, в том числе адвоката, не пустили. Как сообщает ТАСС, стражи порядка побывали в гримерных помещениях и бухгалтерии. В театре днем должны была пройти репетиция, а вечером два спектакля.

Обыски прошли и дома у бывшего директора Игоря Соколова. После чего он был доставлен в управление Следственного комитета Мытищинского района. По данным «Интерфакса», мероприятия проводятся в рамках расследования дела о растрате субсидий из городского бюджета.

В культурном учреждении недавно завершилась проверка с участием контрольно-счетной палаты. По ее итогам Соколов был отправлен в отставку. В труппе обыски связали с обращением в прокуратуру, рассказал РБК актер Дмитрий Сотников.

Руководство театра ранее просило проверить законность сокращения субсидии на 12 миллионов рублей.

В пресс-службе администрации Мытищ сообщили, что в театре были установлены факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, факты распоряжения муниципальной собственностью и «другие многочисленные нарушения». Следствие проверяет руководителей театра на предмет превышения должностных полномочий.