Сегодня завершается игровая неделя национальных сборных, которые проводят матчи отборочного турнира чемпионата Европы
Всего шесть сборных смогли на старте отбора одержать по две победы. Хороший задел на будущее сделали сборные Англии и Севреной Ирландии, Польши, Бельгии, Франции и Турции. Сегодня наверняка пополнят этот список могут футболисты Италии, которые дома сыграют с Лихтенштейном.
Сборная Дании открывают отборочный турнир матчем со Швейцарией, которая уже успела победить грузинскую сборную. А вот скандинавское противостояние Норвегии и Швеции – едва ли не самое многообещающее в программе сегодняшнего игрового дня. Викинги в первом туре достойно смотрелись против Испании. Ну а шведы, в свою очередь, не без труда одолели румынскую команду. Добавлю, что сами испанцы сегодня сыграют на Мальте. И с большой долей вероятности также пополнят свою очковую копилку.
Напомним, что возобновится отборочный турнир к Евро-2020 в начале июня.