В Минпросвещения и региональном Минобразования вступились за уволившуюся барнаульскую учительницу

Ее вынудили уйти из школы из-за фотографий в закрытом купальнике и коротком платье.

Руководство школ не должно содействовать излишнему давлению на педагогов, считают в Министерстве просвещения. В ведомстве поручили властям Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой. В региональном Минобразования тоже посчитали историю несправедливой и пообещали подыскать ей подходящие вакансии. Но сама Кувшинникова возвращаться в государственную школу не собирается. Радиостанции «Говорит Москва» она сказала, что у нее нет желания работать за 12 тысяч рублей. Сейчас учительница выбирает между частной и художественной школой. Уволиться ей пришлось из-за давления и проверок, которые начались после того, как кто-то из родителей учеников пожаловался директору на фото педагога в закрытом купальнике и коротком платье. Снимки посчитали слишком откровенным. Как пояснила Кувшинникова, она является членом Федерации зимнего плавания, а привлекшие столько внимания кадры были сделаны на соревнованиях.

Между тем, в барнаульской мэрии рассказали агентству «ТАСС» свою версию событий: никакого давления на Кувшинникову не оказывали и уходить из школы не заставляли – она сама приняла такое решение. Учительницу даже просили остаться, но она отказалась.

В защиту учительницы также выступил председатель комитета по соцполитике Госдумы Ярослав Нилов, а парламентарий Виталий Милонов заявил, что готов сфотографироваться в плавках, чтобы поддержать Кувшинникову.