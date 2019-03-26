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18:11, 26 марта 2019

Президент Мексики в своем Твиттере потребовал от Испании и Ватикана извиниться перед коренными народами этой страны

Президент Мексики в своем Твиттере потребовал от Испании и Ватикана извиниться перед коренными народами этой латиноамериканской страны за их покорение 500 лет назад испанскими конкистадорами и миссионерами.

Президент Мануэль Лопес Обрадор обратился с письмом к королю Испании Фелипе VI и Папе Римскому Франциску, в котором он просит их от имени народа и верующих католиков извиниться перед потомками ацтеков и других народов, населяющих современную Мексику. Завоевание, со слов президента, было совершено, цитата, «мечом и крестом», угнетением и массовыми убийствами, а на руинах древних храмов возводились христианские церкви.
Как пишет сайт Дойче велле, в 2021 году Мексика будет отмечать сразу три важные для истории страны даты – основание в 1321-м государства ацтеков, его покорение испанскими конкистадорами во главе с Эрнаном Кортесом в 16-м веке, и обретение Мексикой независимости.
Мадрид, как отмечают наблюдатели, получивший письмо Обрадора еще в начале марта, выразил сожаление по поводу его опубликования и отказался извиняться. Ватикан также проигнорировал данное обращение, никак не отреагировав на него ни в марте, ни сейчас. Правительство Испании в своем ответном заявлении подчеркнуло, что прибытие испанцев на территорию нынешней Мексики невозможно оценивать, исходя из современных представлений, заметив, что, цитата, «наши две братские нации всегда знали, как воспринимать их общее прошлое без злобы и с позиций конструктивной перспективы».
Сайт Би-би-си задается вопросом: зачем Мексике потребовались извинения именно сейчас? – Фактически, давая на него ответ, обозреватель издания отмечает, что нынешний президент страны – первый представитель левых партий за последние семь десятилетий. Его повестка дня, с тех пор, как он был приведен к присяге в декабре прошлого года, отличается особым радикализмом и имеет целью покончить раз и навсегда с коррупцией, уменьшить социальное неравенство и вытащить миллионы мексиканцев из нищеты.

Мексика находилась под испанским владычеством в течение трехсот лет и завоевала независимость в начале XIX века.



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