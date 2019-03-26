В сирийских городах проходят акции протеста против решения США признать Голанские высоты территорией Израиля

В нескольких сирийских городах проходят акции протеста против решения администрации США признать Голанские высоты территорией Израиля. Об этом сообщает агентство САНА. Протестующие держат в руках плакаты с надписями «Голаны принадлежат Сирии». Накануне Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над этим регионом. Позицию американского президента раскритиковали большинство стран. В частности, Россия.

Соединенные Штаты своим действиями нарушают договоренности между отдельными странами, которые признаны обеспечить мир и баланс, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Израиле решение президента США принимают как подтверждение уже сложившегося порядка вещей, — рассказал Эху социолог из Иерусалима Алек Эпштейн.

По словам Эпштейна, признание Голанских высот израильскими приведет только к стабильности в регионе. Позиция ООН по статусу этой территории останется неизменной – об этом еще накануне заявили в самой организации.