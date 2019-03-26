Конгресс США принял законопроект, цель которого – ограничить энергетическое влияние России на Европу

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, цель которого – ограничить энергетическое влияние России на страны Европы. Документ предлагает Вашингтону оказывать помощь европейским странам в этом вопросе. Пока это не похоже на эффективный план, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко. По его словам, заложенного для этого миллиарда долларов не хватит, чтобы восполнить возможные убытки.

Алексашенко не понимает, как именно США могут уговорить отдельные страны Европы отказаться от плана Северный поток-2.