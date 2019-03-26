Международный арбитражный суд в Лондоне встал на сторону инвестиционного фонда Бэринг Восток в споре об опционе на акции банка Восточный. Об этом сообщает газета Financial Times. Дело рассматривали в Лондоне, поскольку таким образом были составлены документы, — пояснил в эфире РБК юрист Сергей Ефременко.

Теперь Бэринг Восток может обратиться с ответным иском по этому делу. Напомню, основатель фонда Майкл Калви обвиняется в хищении средств банка Восточный.