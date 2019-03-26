Британские эксперты нашли следы взрывчатки на обломках самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским

Об этом сообщают польские СМИ. Борт номер 1 разбился возле Смоленска почти 9 лет назад. Ранее о взрыве в самолёте заявляли и власти Польши.



Следы тротила и других материалов для производства взрывчатки оказались на большинстве обломков Ту-154. Такой вывод сделали в британской Лаборатории судебной экспертизы взрывных веществ. Там изучили более двухсот фрагментов президентского самолёта, сообщает Радио Польша. Эксперты ждут результаты анализа еще из двух лабораторий, отмечает СМИ.

Выводы совпадают с заключением, опубликованным прошлым летом комиссией Минобороны Польши. Она обнаружила следы взрывчатки на обломках лайнера и на теле одной из жертв. Самолёт с руководством Польши разбился близ Смоленска при заходе на посадку в апреле 10го года. Тогда президент Лех Качиньский с женой, ряд министров, крупных военных начальников, депутаты, общественные деятели и журналисты летели в Россию на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками НКВД в 40м году. В самолёте было почти 100 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения лайнера ошибку пилотов, которые пошли на посадку в Смоленске в условиях плохой погоды. Польша, проведя свое расследование, также пришла к выводу об ошибке пилотов, но возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Москва это не признала. В МАКе утверждали, что на экипаж оказывали давление чиновники, находившиеся на борту. Брат погибшего президента, политик Ярослав Качиньский усомнился в этой версии и заявил о его убийстве. В начале 2016го, вскоре после парламентских выборов, победы партии Качиньского и смены правительства Польша возобновила расследование. Тогда министр обороны Антоний Мацеревич назвал крушение лайнера терактом. Спустя полтора года власти Польши сообщили о записи взрыва на одном из чёрных ящиков. Тогда же часть обломков передали Британии. Позже Варшава назвала основной причиной крушения взрыв на борту. Источников, как утверждалось, было несколько: в том числе в крыле и предкрылках лайнера, это подтверждается анализом удара двери самолета о землю. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в конце прошлого лета ещё раз отвергла версию Польши о взрыве на борту с Лехом Качиньским.

СК тогда же пообещал предоставить польским экспертам очередной доступ к обломкам самолёта. «Российская газета» писала, что они ознакомятся в 12-й раз с вещдоками по делу о крушении лайнера.

Исследования, которые могли бы подтвердить догадки польских политиков о наличии взрывчатки на борту самолета Качиньского, проводят также лаборатории в Италии и Северной Ирландии.