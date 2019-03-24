Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Ингушетии Магасе

Митингующие недовольны законопроектом о референдуме и требуют отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова.

В эти минуты митинг у здания телерадиокомпании «Ингушетия» должен закончиться – власти согласовали его лишь до 18 часов. Однако собравшиеся вовсе не намерены расходиться. В толпе уже звучали призывы продолжить акцию в Магасе. Ее участники таким образом хотят «достучаться» до федерального центра.

Республика не понаслышке знает, что такое длительные акции протеста. Прошлой осенью в столице региона активисты не уходили с улиц в течение двух недель, выражая недовольство изменениям границы с Чечней, и пытались оспорить решение местных властей с помощью народного голосования, однако тогда заявка была отклонена.

На этот раз возмущение жителей снова вызвали действия Юнус-Бека Евкурова. Как оказалось в закон о референдуме были предложены поправки, позволяющие убрать из списка вопросов, которые можно вынести на суд народа, в том числе и вопрос об изменении границ. Документ даже прошел первое чтение, а следующее было назначено на конец марта. Однако после того, как о поправках узнала общественность и в социальных сетях пошли разговоры о митингах, глава региона отозвал законопроект для доработок. Впрочем, акция все равно началась. Как рассказал «Эху» глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов, ее участники даже не ждут, что с ними станут разговаривать представители Евкурова.

По словам Муцольгова народный протест напугал региональную власть. Перед самим митингом на въезде в Магас полицейские регистрировали весь въезжающий транспорт и автомобилистов. Саму площадку оцепили металлическими ограждениями, а внутрь периметра запретили проносить бутылки с водой. Центр города наводнило огромное количество силовиков, а на высотных зданиях дежурят снайперы. Кроме того, в Магасе, как это уже бывало раньше, отключили интернет.

По данным портала «Кавказский узел», за несколько дней до акции МВД по Ингушетии начало доследственную проверку интернет-публикаций, призывающих к массовым беспорядкам.

Руководство Ингушетии готовит заявление для прессы в связи с последними событиями. Об этом нам сообщили в пресс-службе главы республики. Пока никто из представителей властей ситуацию не комментировал, не освещают новые митинги и федеральные телеканалы. Минувшей осенью на фоне массовых протестов Юнус-Бек Евкуров говорил в интервью «Эху», что оппозиция воспользовалась моментом, чтобы реализовать свои планы.

Ситуацией с референдумом пытаются воспользоваться люди, которые хотели бы сменить власть в Ингушетии, — считает политолог Алексей Макаркин.