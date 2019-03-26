Журналисты издания «Собеседник» нашли у тещи главы «Ростеха» Чемезова пентхаус стоимостью около 2-х миллиардов рублей

Журналисты издания «Собеседник» нашли у тещи главы «Ростеха» Сергея Чемезова пентхаус стоимостью около 2-х миллиардов рублей. Издание пишет, что 73-летняя Людмила Рукавишникова владеет жильем в историческом особняке в Москве на Малой Никитской улице. Как отмечает «Собеседник», в «Ростехе» не стали отрицать, что Рукавишникова является тещей Чемезова, и лишь поинтересовались, откуда журналисты получили эту информацию.