Суд в Иркутске начал разбирательства, связанные со строительством завода на берегу озера Байкал

С иском обратилась природоохранная прокуратура. Она требует признать недействительным положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Ранее в соцсетях развернулась кампания против строительства завода по разливу предназначенной в основном для Китая и Южной Кореи питьевой воды из Байкала. К ней присоединились, в том числе, звезды шоу-бизнеса. Среди них шоумен Сергей Зверев, который провел пикет на Красной площади. Сегодня в эфире «Эха» он сказал, что ситуация с загрязнением озера Байкал катастрофическая и ее необходимо решать как можно скорее.

На этот момент строительство завода в поселке Хултук приостановлено по решению суда.