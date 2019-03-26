Сенатора Рауфа Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу

Об этом сегодня заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения.

Судья Артур Карпов решает вопрос с продлением ареста сразу для трех фигурантов дела о создании преступного сообщества. Представители СК сообщили о продлении сроков расследования до середины июля и о шагах, которые еще должны сделать в ведомстве Александра Бастрыкина. Кроме проверки на вменяемость, это допрос свидетелей , проведение бухгалтерской экспертизы и другие действия.

Отстраненный сенатор Рауф Арашуков попросил суд перевести его из изолятора под домашний арест. Адвокаты поддержали своего доверителя, заметив, что тяжесть предъявленных ему обвинений не может быть основанием для ареста. Кроме члена Совета федерации в суде оказались двое менеджеров дочерних структур «Газпрома» — двоюродный брат Арашукова Руслан и Алан Кятов.

Арашукова обвиняют в причастности к убийствам двух человек в Карачаево-Черкесии и избиении свидетеля. Свое дело сенатор называет «политическим».

Арашуков заявил на суде, что перед началом работы в Совете Федерации прошел все необходимые проверки, в том числе в ФСБ и МВД.