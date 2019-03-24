В деле обвиняемого в нападении на офис ЕР аспиранта Мифтахова имеются «признаки фальсификации» – «Мемориал»

В деле обвиняемого в нападении на офис «Единой России» аспиранта Мифтахова имеются «признаки фальсификации». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Александр Алексеев.

«В деле присутствуют признаки фальсификаций, они связаны квалификацией дела в целом. По эпизоду нападения на офис «Единой России» Азату Мифтахову вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мы считаем, что, даже если это деяние имело место, то его квалификация неправильная, слишком тяжелая, потому что изначально по этому случаю было возбуждено уголовное дело о вандализме, которое не подразумевает наказания в виде лишения свободы», — сказал он.

Ранее стало известно, что правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта МГУ, анархиста Азата Мифтахова политзаключенным в связи с тем, что выдвинутые против него обвинения связаны с его общественно-политической деятельностью.

А.Мифтахова задержали в начале февраля, сначала по подозрению в изготовлении бомбы, её нашли в подмосковной Балашихе. В изоляторе аспирант-анархист жаловался адвокату на пытки. Спустя почти неделю Мифтахова отпустили, но почти сразу опять задержали, теперь по делу о нападении на офис единороссов в московском Ховрино. Группа анархистов позапрошлой зимой разбила окно и забросила в офис дымовую шашку.