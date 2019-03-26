Директор роддома в Башкирии сочла провокацией смех врачей над докладом о зарплатах

Об этом Альбина Фатыхова сказала в интервью радио «Говорит Москва». Медики салаватского городского родильного дома встретили отчет Фатыховой перед членом СПЧ смехом и аплодисментами. Директор роддома подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах. При этом она добавила, что максимальные и минимальные зарплаты сотрудников ей запрещает разглашать закон. Фатыхова также сказала, что не собирается называть свою зарплату, поскольку это коммерческая тайна. Реакцию медиков она назвала «выступлением на публику».